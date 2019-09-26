Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!

26.09.2019 10:40

Son olarak TFF 1.Lig'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Azerbaycan yolunda. NTV Spor'un haberine göre; Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

LİGİN DİBİNDELER

Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.