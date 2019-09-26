Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!
Azerbaycan Premier Lig'de son sıraya demir atan Sabah FK Kulübü'nün yetkilileri, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için İstanbul'a gelerek Ümit Özat ile görüştü.
Son olarak TFF 1.Lig'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Azerbaycan yolunda. NTV Spor'un haberine göre; Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.
LİGİN DİBİNDELER
Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.