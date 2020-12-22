Ayvalık'ta "Şifa Ormanı Projesi"nin ilk aşaması tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Jotun Boya iş birliğiyle hazırlanan "Şifa Ormanı Projesi"nin ilk aşaması tamamlanarak badem ve ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Jotun Boya iş birliğiyle hazırlanan "Şifa Ormanı Projesi"nin ilk aşaması tamamlanarak badem ve ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.

Çakmak Mahallesi'ndeki 15 dönümlük alanda bölgeye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra meyve ve sakız ağaçlarının dikimi de ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl farklı çevre sorunlarına dikkati çeken ve çözüm getirmeyi amaçlayan "Yeşil Adımlar" adlı sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesine, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğinde katıldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından da desteklenen projenin her aşamasında ilaçsız ve ekolojik tarım hedefimizi hayata geçiriyoruz. İkinci etapta ise sakız ağacı, Anadolu adaçayı, İzmir kekiği, mercanköşk, biberiye ve şevketi bostan (akkız) gibi bitkilerin ekimini gerçekleştireceğiz. Hasat zamanı yöre halkının da katılımı sağlanacak. Ekonomik gelir elde edebilmesi amacıyla hazırlanan projede ürünler, Ayvalık Kooperatifi tarafından yağ, çay ve baharat olarak işlenecek. Bu ürünler yine Talat Paşa Caddesi'ndeki, esnaf çarşısı, sebze ve meyve halinde, Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin merkezinde satışa sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın