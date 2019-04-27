Ayvalık'ta Kurulacak 3 Adet Rüzgar Gülü ile 30 Milyon Kilovat Saat Enerji Üretilecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çakmak köyü sırtlarındaki Rüzgarlı Tepe mevkiine 3 adet rüzgar enerjisi türbini kuruluyor. Proje ile 30 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanıyor.

"EKİM AYINDA ÜRETİME GEÇECEK"

Montaj işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan firma temsilcisi İnşaat Mühendisi Zeki Ersan, "Ayvalık'ta ilk nazar boncuğu olacak 1-Red rüzgar enerjisi türbinleri şimdilik 3 adet olarak Temmuz ayı sonunda tamamlanacak ve Ekim ayında üretime geçecek. Belki ileride bunu 4 ve 5 Red takip eder. Çünkü Rüzgarlı Tepe'de 5 adet türbin kullanma sahamız mevcut" dedi.

"İLERİDE 2 ADET DAHA YAPMA İMKANIMIZ VAR"

30 milyon kilovat saat enerji üretmesi planlanan projeyle ilgili bilgi veren Ersan, "Halen alt yapı çalışmalarını yaptığımız sahada ileride 2 adet daha yapma imkanımız var. Bulunduğumuz saha buna müsait. Her türbin arasındaki mesafe 800 metre olup, türbin kule yüksekliği 91 metre ve kanat çapı 117 metre olacak" ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON DOLARA MAL OLACAK"

Şubat ayı ortalarından bu yana dağın zirvesinde beton mikserleri ve türbin montajı için gerekli yolun açıldığını kaydeden Zeki Ersan, "Polatbay Enerji sistemleri yüzde 70 dış kaynaklı ve yüzde 30 yerli Türk firması olup, toplam 3 türbin 10 milyon dolara mal olacak. Halen zemin demir döşeme ve çember beton işlemleri devam ediyor. Kazdağları'ndan gelen hava akımı buradaki rüzgar enerjisinin verimli olmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA