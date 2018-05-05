Ayto Yüksek İstişare Kurulu İlk Raporunu Açıkladı

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yüksek İstişare Kurulu, 27 Nisan tarihinde yapılan ilk toplantısında alınan kararları rapor halinde kamuoyuyla paylaştı.

AYTO başkanı Hakan Ülken'in başkanlığında yapılan toplantıya Ali Dinçer, Ali Mümtaz Özalp, Cengiz Altıntaş, Engin Polat, Ergüven Yakan, Erol Dikmen, Hakan Çetin, Halis Günday, Halit Germen, Melih Akça, Muhammet Demir, Muharrem Tozkoparan, Mukan Perinçek, Naif Oto, Nejdet Uçar, Nizamettin Başaran, Osman Gökmen, Taylan Kozacıoğlu, Uğur Alkanlı, Yalçın Pekgüzel, Yusuf Gezici ve Atakan Hatipoğlu katıldı.

Toplantıda ilk olarak Yüksek İstişare Kurulu'nun görev ve yetkilerini belirleyen yasal mevzuat üzerine görüşmeler yapıldı. Aydın'ın Türkiye milli ekonomisine ve insan kaynaklarına yaptığı katkılar karşısında bugün olduğundan daha yüksek bir gelişmişlik noktasında olmayı hak ettiği konusunda görüş birliğine varıldı. Buradan hareketle Yüksek İstişare Kurulu'nun işlevsellik kazanmasının Aydın'ın ekonomik ve sosyal hayatı üzerinde olumlu bir katkı yapacağı değerlendirildi.

Yüksek İstişare Kurulu'nun bundan sonra yapılacak toplantılarda, Aydın'ın ekonomik ve toplumsal sorunları, ihtiyaçları ve beklentilerini çözüm yollarına ilişkin görüşlerini de ortaya koymak suretiyle raporlaştırması, uzman görüşlerine başvurması ve gerekli görülmesi halinde komisyonlar kurulması hususu karara bağlandı.

İcra makamı olmamakla birlikte, AYTO'nun Aydın'ın sorunlarının kapsamlı şekilde analiz ederek çözüm yolları konusunda raporlar hazırlaması ve icra makamlarına iletmesi halinde kendisinden beklenen demokratik kamuoyu oluşturma görevini daha etkin şekilde yerine getireceği değerlendirildi.

Kurulun toplantı periyodu ile ilgili olarak aylık, iki aylık ve üç aylık seçenekleri tartışıldı. Toplantıların ön hazırlık safhasını gerektirdiği gerekçesiyle aylık periyodların verimli olmayacağı görüşü öne çıktı. Fakat yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde Aydın'ın öncelikli çözüm bekleyen sorunlarının muhataplarına derli toplu halde iletilebilmesi amacıyla bir sonraki Kurul toplantısının erkene çekilerek 29 Mayıs 2018 Salı günü yapılmasına karar verildi. - AYDIN