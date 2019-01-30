"Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım

3 ay önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, müşteki-şüpheli olarak yargılanacakları dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada gelirlerini açıklayan Arda Turan, aylık kazancının 300 bin euro, Berkay Şahin ise bin TL olduğunu söyledi. Berkay Şahin, sosyal medya hesabından aylık gelirini açıkca söyleyen Arda Turan'ı hedef alarak sitem etti.

"AYLIK GELİRİM BİN TL" DEMİŞTİ

'Aylık gelirim bin TL' açıklamasının ardından kısa sürede trend listesine giren Berkay, asliye çıkışından Instagram hesabından açıklama yaparak "Beyninin yüzde 1 kısmını kullanan gerçek olmadığını anlar." açıklamasını yaptı.

"KİNAYE YAPTIM"

Gelen yorumlar üzere ikinci kez video paylaşarak açıklama yapan Berkay Şahin, "Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı bir rahatsız duydum ve 'kinaye' yaptım. Sanık koltuğun yargılanan birini aylık 300 bin euro kazanıyorum demesine ben de bin lira kazanıyorum dedim. O maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes bunun farkına vardı. Biz her kazancımızı belgelettiriyoruz zaten."

"YAZILI ANLAMAYANLARA SÖZLÜ ANLATTIM"

Şahin, açıklama yaptığı videoyu "Güzel kardeşlerim mahkeme salonunda 'kinaye' olarak yapılmış söylenmiş bir söz. Ciddiye almayın. Birimde mahkeme salonundakilerin de gülüp geçtiği bir konudur. Yazılı anlamayanlara birde sözle anlatmaya çalıştım." notuyla paylaştı.