"Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım
Bugün katıldığı duruşmada "Aylık kazancım bin lira" diyerek gündem olan Berkay Şahin, yeni paylaştığı videoda "Aylık 300 bin euro gelirim var" Arda Turan'a gönderme yaparak "İnsanların gelirlerini böbürlenerek söylemesinden dolayı kinaye yaptım." dedi.
3 ay önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, müşteki-şüpheli olarak yargılanacakları dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada gelirlerini açıklayan Arda Turan, aylık kazancının 300 bin euro, Berkay Şahin ise bin TL olduğunu söyledi. Berkay Şahin, sosyal medya hesabından aylık gelirini açıkca söyleyen Arda Turan'ı hedef alarak sitem etti.
"AYLIK GELİRİM BİN TL" DEMİŞTİ
'Aylık gelirim bin TL' açıklamasının ardından kısa sürede trend listesine giren Berkay, asliye çıkışından Instagram hesabından açıklama yaparak "Beyninin yüzde 1 kısmını kullanan gerçek olmadığını anlar." açıklamasını yaptı.
"KİNAYE YAPTIM"
Gelen yorumlar üzere ikinci kez video paylaşarak açıklama yapan Berkay Şahin, "Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı bir rahatsız duydum ve 'kinaye' yaptım. Sanık koltuğun yargılanan birini aylık 300 bin euro kazanıyorum demesine ben de bin lira kazanıyorum dedim. O maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes bunun farkına vardı. Biz her kazancımızı belgelettiriyoruz zaten."
"YAZILI ANLAMAYANLARA SÖZLÜ ANLATTIM"
Şahin, açıklama yaptığı videoyu "Güzel kardeşlerim mahkeme salonunda 'kinaye' olarak yapılmış söylenmiş bir söz. Ciddiye almayın. Birimde mahkeme salonundakilerin de gülüp geçtiği bir konudur. Yazılı anlamayanlara birde sözle anlatmaya çalıştım." notuyla paylaştı.
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Yabancinin mumu yatsıya kadar yanar. İddialarda yalan. Mekanda güvenlik kameraları var , kavga görüntülendi ise , taciz görüntüsü neden yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MAHKEMEYLE DALGA GEÇMİŞ HAKİM DE BUNU DİNLEMİŞ AYIP BECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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U DÖNÜŞÜ YAP BAKALIM. MAHKEME DE BİLE SATAŞACAK YER ARIYORSUN. KİMLE DALGA GEÇİP, ALAY EDİYORSUN. KARŞINDAKİ YÜCE ADALET, İNŞALLAH BU ALAYCI KONUŞMANIN BEDELİNİ ÖDERSİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adam resmen yargı ile dalga geçmiş. Bunun hesabı sorulmazsa Türkiye de yargı sistemine olan gven ve saygı azalacaktır. BAKIN DEMEDİ DEMEYN.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bizimle dalga mı geçiyorsun?? mahjeme soruyor aylık gelir ne diye. sen mahkemeye doğru beyan vermek zorunda değil misin!!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır