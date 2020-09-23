"Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı
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"Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" start aldı

23.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:23

Kilis'te, "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi.

Kilis'te, "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi.

Çevre yolu fıstıklı park civarında Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile gençlik merkezi üyeleri, antrenörler ve öğrencilerin katılımları ile 81 ilde eş zamanlı sağlıklı bir nesil için yürüyüş yolunda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlik canlı yayında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 81 ili selamlamasıyla sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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