Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'i açıklandı. Milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Günok da Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdikleri performansla kadroda yer aldı.
A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Juventus forması giyen Merih Demiral, gösterdiği performansla alkış alırken, Başakşehir forması giyen Mert Günok da 1 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Bu iki isim Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımı ise şu şekilde:
Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demiral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)