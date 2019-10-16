Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'i açıklandı. Milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Günok da Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdikleri performansla kadroda yer aldı.

16.10.2019 17:52
Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!

A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Juventus forması giyen Merih Demiral, gösterdiği performansla alkış alırken, Başakşehir forması giyen Mert Günok da 1 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Bu iki isim Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımı ise şu şekilde:

Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demiral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (3)

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    ARTIK HERKES MİLLİ TAKIM İÇİN BİRŞEYLER YAPMALI. . ŞU ANKİ TEKNİK EKİP VE OYUNCULARA DESTEK OLUNMALI. . KULÜP İSİMLERİ UNUTULSUN. . EMİN OLUN O ZAMAN BU TAKIM DAHA İYİ İŞLER YAPAR. . BU EKİP BÖYLE GİDERSE YARI FİNALE KADAR GİDEBİLİR ÜZERİNE DE KATARLARSA FİNAL BİLE OYNAR. .
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