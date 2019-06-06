Avrupa'nın devleri Ozan Kabak için sıraya girdi!

İspanya La Liga ekiplerinin yanısıra İngiltere Premier Lig'in devleri de Alman temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. BBC Sport'un Express gazetesine dayandırdığı habere göre Arsenal, Manchester United ve Tottenham, performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç stoperle ilgileniyor.

15 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

11 milyon euroya devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan milli futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Takımı küme düşmesine karşın Ozan'ın Bundesliga performansı göz doldurdu. Devre arasında transfer olduğu Stuttgart'ta 15 maçta forma giyen genç yıldız, savunmadaki iyi oyunuyla birlikte 3 de gol kaydetti.

(TRT Spor)