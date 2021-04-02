Avrupa Voleybol Kulüpleri Birliği'nin yeni başkanı Cemal Erksun
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Avrupa Voleybol Kulüpleri Birliği'nin yeni başkanı Cemal Erksun

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Voleybol Kulüpleri Birliği'nin yeni başkanı Cemal Erksun

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliği (ACPV) Genel Kurulu'nda başkanlığa Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün müdürü Cemal Erksun seçildi.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliği (ACPV) Genel Kurulu'nda başkanlığa Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün müdürü Cemal Erksun seçildi.

Voleybol kulüpleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve kulüplerin uluslararası arenadaki temsil gücünü artırmak amacıyla kurulan ACPV'nin ilk başkanı Stav Jacobi, bugün itibariyle görevini Cemal Erksun'a devretti.

İstanbul Levent'te bulunan Eczacıbaşı Holding binasında gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulu seçiminin yanı sıra yeni dönem stratejileri ele alındı ve Avrupa kulüplerini bir araya getirmek için gelecek günlerde de kararlı adımlar atılacağı mesajı verildi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin kendisine vermiş olduğu yeni görevden dolayı mutluluğunu dile getiren Cemal Erksun, "Avrupa Kulüpler Birliği olarak olağan genel kurulumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni dönem yönetim kurulumuzu seçtik. Ben de yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağım. Avrupa'daki kulüpleri tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.


Avrupa Voleybol Kulüpleri Birliği'nin yeni başkanı Cemal Erksun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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