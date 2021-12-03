Avrupa Kulüpler Birliği, 2 yılda 1 dünya kupası önerisine karşı çıktı

Avrupa Kulüpler Birliği Yönetimi, 2021'in son kritik toplantısı için Paris'te buluştu

Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Toplantıda, iki yılda bir FIFA Dünya Kupası teklifi de ele alındı ve oybirliği ile buna karşı çıkıldı

ECA BAŞKANI NASSER AL-KHELAIFI: ECA'nın 2022'de, futbolun geleceğini şekillendirmede ve güvence altına almada belirleyici bir rol oynayacağına inancım tam.

Paris DHA - Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, önemli sorunların yaşandığı bir dönemde profesyonel futbolun geleceği ile ilgili kritik konuları ele almak üzere Paris'te toplandı.

Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki ECA Yönetim Kurulu toplantısı, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Alessandro Antonello (Inter Milan), Miguel Angel Gil (Atletico Madrid), Vinai Venkateshem (Arsenal FC) ve Daniel Levy'nin (Tottenham Hotspur) katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıydı. 2 Aralık'ta gerçekleştirilen ve uzun süren toplantıda Oliver Kahn (Bayern Munich) 1. Başkan Yardımcısı olarak atandı. Eski başkan yardımcısı Michael Gerlinger (Bayern Munich) ise yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmaya devam edecek.

NASSER AL-KHELAIFI: ECA'NIN 2022'DE, FUTBOLUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE VE GÜVENCE ALTINA ALMADA BELİRLEYİCİ BİR ROL OYNAYACAĞINA İNANCIM TAM