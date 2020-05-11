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Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

11.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:46

AVM'lerin bugün itibarıyla kademeli olarak açılmaya başlanmasıyla gözler restoran ve otellere çevrildi. Bu kapsamda hükümet yeme-içme ve konaklama sektörü için bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek.

Küresel salgın koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Normale geçişte her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

SERTİFİKA DA ALACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yeme içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak.

Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:

- Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak.

- Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.

- Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak.

- Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak.

- Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak.

- Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek.

70 ÜLKEYLE TELEFON TRAFİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel salgın koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektöründe normalleşme yolunda atılacak adımları açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk etapta 70 ülkeye telefon trafiği başlatacaklarının bilgisini veren Ersoy, "Dışişleri Bakanımızla bir niyet mektubu hazırladık, bu niyet mektubunda bir davet içeriyor. O ülkenin vatandaşına yurt dışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara gönderiyoruz bu mektubu. Sağlık altyapımızın detaylarını yazdık, hastane kapasitelerimizi yazdık, ambulans sayılarımız, ventilatör sayılarımız. Bu mektubu bütün ülkelere bu sabahtan itibaren gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Ekonomi Manşet

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