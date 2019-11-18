Haberler » Spor » ATP'de şampiyon Tsitsipas - Spor

ATP'de şampiyon Tsitsipas

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

18.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:36
ATP'de şampiyon Tsitsipas

'nin başkenti 'da düzenlenen 50. ATP Finalleri, 5 numaralı seribaşı Thiem ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

Tsitsipas, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek ATP Finalleri'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.


Haber Videosu: ATP'de şampiyon Tsitsipas
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.