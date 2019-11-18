ATP'de şampiyon Tsitsipas
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
18.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:36
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 50. ATP Finalleri, 5 numaralı seribaşı Thiem ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.
Tsitsipas, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek ATP Finalleri'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Haber Videosu: ATP'de şampiyon Tsitsipas