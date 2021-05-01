Atletico Madrid şampiyonluk yolunda Elche engelini de geçti
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Atletico Madrid şampiyonluk yolunda Elche engelini de geçti

Atletico Madrid şampiyonluk yolunda Elche engelini de geçti
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La Liga'da lider Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi 1-0 mağlup etti. Maça ev sahibi ekipte Fidel'in 90+1. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşu damga vurdu.

La Liga'da Atletico Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor. Ligde kalma mücadelesi veren Elche karşısında 1-0 galip gelen Madrid, liderliğini sürdürdü. Son dakikalarda Elche'nin kaçırdığı penaltı ise belki de şampiyonluğun kaderini etkileyecek.

VAR İNCELEMEDİ

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Carrasco'nun asistinde Llorente'den geldi. Öte yandan Elche'de Fidel, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direği nişanladı. Elche'nin penaltı kaçırdığı pozisyonda Atletico Madrid kalecisi Oblak'ın çizgi ihlali yaptığı itirazları orta hakem tarafından kabul edilmedi ve pozisyon VAR'da da incelenmedi. La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Barcelona ile kritik maçta karşılaşacakken, Elche ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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