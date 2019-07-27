Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 mağlup etti! Tarihi skor

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında iki ezeli rakip Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı. 10 golün olduğu maçta Atletico Madrid rakibi Real Madrid'i tarihi bir hezimete uğrattı.

Maçta Real Madrid'in gollerini 59. dakikada Nacho Fernandez, 85. dakikada penaltıdan Benzema ve 89. dakikada Javi Hernandez atarken, Atletico Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 1., 28, 45. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Diego Costa, 8. dakikada yeni transfer Felix, 19. dakiakda Angel Correa ve 70. dakikada Vitolo kaydetti.

Maçta 4 gol atan Diego Costa ve Real Madridli oyuncu Carvaljal 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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