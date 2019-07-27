Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 mağlup etti! Tarihi skor
Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında iki ezeli rakip Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı. 10 golün olduğu maçta Atletico Madrid rakibi Real Madrid'i tarihi bir hezimete uğrattı.
Maçta Real Madrid'in gollerini 59. dakikada Nacho Fernandez, 85. dakikada penaltıdan Benzema ve 89. dakikada Javi Hernandez atarken, Atletico Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 1., 28, 45. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Diego Costa, 8. dakikada yeni transfer Felix, 19. dakiakda Angel Correa ve 70. dakikada Vitolo kaydetti.
Maçta 4 gol atan Diego Costa ve Real Madridli oyuncu Carvaljal 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
YORUMLAR (7)
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Beter ol real. Ramos olduğu sürece, bu takımı tutmayacağım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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RONALDOYU BİR HİÇMİŞ GİBİ SATTINIZ VE ARKASINDAN DA BİZ REALİZ DEDİNİZ ÖZELLİKLE DE SERGİO RAMOS. HALİNİZ ORTADA İŞTE BETER OLUN. BARCELONA MESSİYİ SATSA BU KADAR FARK ETMEZ BENCE. RONALDO FARKI İŞTE BURADA. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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daha toparlanamaz realCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Beter olun real ezikler:))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ronaldonun ahı varCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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REAL ÇÖKÜYORCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Diego Costa fenerde, hahahaaaCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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