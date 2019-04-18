Atletico Madrid, Ozan Kabak İçin 40 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Galatasaray altyapısından çıkıp A takımla iyi işlere imza atan Ozan bunun da meyvesini Stuttgart'a transfer olarak almıştı. Orada da istikrarlı bir şekilde oynayan ve goller atan genç oyuncu transferin gözde ismi olmaya devam ediyor.

Sky Almanya'nın haberine göre yaz döneminde savunma hattına en az iki takviye yapmayı planlayan Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı listesine aldı. Atletico Madrid, Stuttgart ile 2024'e kadar sözleşmesi olan ve serbest kalma bedeli bulunmayan Ozan Kabak'ı yaklaşık 30-40 milyon euro bedel karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

İLK HEDEF RUBEN DİAS

İspanyol ekibinde Lucas Hernandez Bayern Münih'in yolunu tutarken Godin'in de Inter'e gitmesi bekleniyor.Atletico'nun ilk hedefinin Benfica'dan Ruben Dias olduğu konuşuluyor. Ozan Kabak da Simeone'nin alternatifleri arasında.

MART AYININ EN İYİSİ

Bundesliga'da Mart ayının en iyi çaylak oyuncusu seçilen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Stuttgart formasıyla 11 maça çıkmış ve üç gol kaydetmişti.

(Ajansspor)