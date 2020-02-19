Haberler » Spor » Atletico Madrid, Liverpool'u 1-0 yendi - Spor

Atletico Madrid, Liverpool'u 1-0 yendi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, evinde ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

19.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:14
Atletico Madrid, Liverpool'u 1-0 yendi

son 16 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti. Mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Saul Niguez, ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşu ile ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

LİVERPOOL'UN BASKISI GOLÜ GETİRMEDİ

İlk yarının son bölümlerinde İngiliz ekibi beraberlik için baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Devre 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarının aksine daha durgun geçen ikinci yarıda, maçı önde götüren Atletico Madrid daha baskın bir görüntü çizdi. Savunmada da iyi bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, mücadelen tek golle galip ayrıldı.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler