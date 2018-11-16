Son Dakika! Aykut Kocaman, Resmen Atiker Konyaspor'da!
Son dakika! Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirdiğini duyurdu. İmza töreni 19 Kasım Pazartesi gerçekleştirilecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirdiğini duyurdu.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Atiker Konyaspor'umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır.
Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır."
AYKUT KOCAMAN'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Aykut Kocaman, Konyaspor'da da Fenerbahçe'de görevlerine son verilen yardımcıları Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile birlikte çalışacak.
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arasıra bizede yardım et aykut yoksa fener kumeye düşer yoksa seneye fener ikinci lig de oynar sen üzülür sınCevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi hoca Allah yardımcısı olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerbahce cagirdi diye konyayi yariyolda birakarak giti neden aldilar acaba bir yerde yukselisin varsa orayi terk etmiyecen edersen sifirdan baslamak zorunda kalirsin aykut beyCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Radarci aykut kendine yakisani bulmusCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hosgeldin turkiye nin en kocaman sehrine takim zaten seninde simdi kagit ustunde daha da iyi kadro 2.yari form tutar seneye zimba gibi gireriz ligeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır