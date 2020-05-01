Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti

Atiba Hutchinson'ın talebi, Beşiktaş yönetimini şaşırttı. Siyah-beyazlı yönetim yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği belirlendi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, koronavirüs salgınından da etkilenirken mali denge iyice dibe vurmuştu.

Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

Yönetim yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı.

"BEN ZATEN 850 BİN EURO'YA OYNUYORUM!"

Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin Euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

(Takvim)