Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı

22.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:09

Atatürk Havalimanı'nın 'Millet Bahçesi' olarak tasarlanan proje çalışmaları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan koordinasyon toplantılarında millet bahçesi ile sahil şeridinin ilişkilendirilmesi planlandı.

Eski havalimanı, 855 metre uzunluğunda yayalara özel bir viyadükle, Marmara Denizi'ne bağlanacak. Tamamı 8 milyon 540 bin metrekare olan Atatürk Havalimanı arazisine ait master planda, 2 milyon metrekarelik alan rekreasyon alanı olarak belirlendi.

Master plana göre tüm arazinin yüzde 30'u genel havacılık, yüzde 9'u askeri alan olarak hizmet vermeye devam edecek. Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı gibi fonksiyonlara ayrıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NELER YAPILACAK?

Millet bahçesinin, trafiğin yoğun olduğu D100 Karayolu yakınındaki ana girişi, araç trafiğini rahatlatmak, yaya ve bisiklet girişlerini daha elverişli hale getirmek amacıyla, güneydeki Yeşilköy ve Eski Havaalanı Caddesinin kesiştiği noktaya alınacak.

Doğuda Atatürk Havalimanı'nın iç ve dış hatlar terminali ile kapalı otopark yapısına hizmet veren girişi, yapıların bilim ve fuar merkezi kapsamında yeniden işlevlendirilip, yeni kurguya hizmet etmesi amacıyla kullanılmaya devam edilecek. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, bilim ve fuar, gençlik merkezi, konaklama alanları için, çevre yollardan ayrı yan girişler de kurgulandı. Ayrıca, mevcut ve planlanmakta olan metro istasyonları da projeye entegre edildi.

Havalananında yıkım çalışmaları devam ediyor

PARK, KÜLLİYE, CAMİ

25 bin ağaç dikilecek rekreasyon alanında 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, külliye konseptinde geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacak.

Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlandı. Buradaki mevcut hangar yapıları, fiziksel özelliklerinden yararlanılarak, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecek.

ESKİ BİNALAR KAPALI SPOR SALONU OLACAK

Eski kapalı otopark ve dış hatlar terminaline ait binalar, fiziki özellikleri ile mevcut ve etkin toplu taşıma ağlarıyla beslenebilmesi göz önünde alınıp, fuar organizasyonlarına uygun şekilde dönüştürülerekkullanılacak. Mevcut yapılara, kapalı spor salonları gibi fonksiyonlar verilip, tenis, voleybol, basketbol sahalarının yanı sıra, geleneksel spor dalları projeye entegre edilecek.

Dünya Ticaret Merkezi yakınındaki bölüm, proje kapsamında yapılması planlanan fuar alanı, müze gibi projeleri destekleyecek bir konaklama alanı olarak kullanılacak. Olası bir afet durumunda acil barınma alanı olarak, yaklaşık 122 bin 100 metrekare afet toplanma alanı da planlanıyor. 2 milyon metrekarelik millet bahçesi de geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.

Yaklaşık 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait, içinde küçük yapılar barındıran ve Çobançeşme Fidanlığı olarak kullanılan alan, proje kapsamında yaşlı bakım merkezi olarak düzenlenecek. Havalimanının güney kesiminde konumlanan askeri alan ile kullanımına devam edecek genel havacılık alanında, alanı kullanacak uçakların bakımları için gerekli hangar yapıları ile devlet konukevi yerleşkesi planlanıyor.