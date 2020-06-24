Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için 12 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve son sezonlarda Serie A'da istikrarlı bir grafik çizen Atalanta, milli oyuncu Zeki Çelik'e talip oldu.

Fransa basınında yer alan habere göre; Lille, Zeki Çelik'in bonservisini 12 milyon euro olarak belirledi. İtalyan ekibin bu ücreti ödemeye sıcak baktığı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

İstanbulspor'dan 2018 yazında Lille transfer olan milli sağ bek, bu sezon 32 maçta 3 asist yaptı.