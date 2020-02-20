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Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia'yı 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

20.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:58
Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti

son 16 turu ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi mücadeleyi 4-1 kazandı. Atalanta'nın golleri Hans Hateboer (2), Freuler ve Josip Ilicic'ten gelirken, Valencia'nın tek golünü ise 66. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Kendi evinde oynanacak maçta umutlu olmak isteyen Valencia 4-0'dan sonra rakip kaleye daha çok gitmeye çalıştı. 66. dakikada Denis Çerişev'in attığı gol ile skoru 4-1'e getirdi. Aynı şekilde bu skor maçın son golü oldu.

Bu sonuçla Atalanta rövanş için avantaj elde etmiş oldu. Rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

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