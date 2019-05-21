Atalanta, Sinan Gümüş'ü Gündemine Aldı
Atalanta, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ü gündemine aldı.
İtalya Ligi Serie A'da Napoli, Atalanta'nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Ilicic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Serie A'da ikinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyen Napoli, bu sezon Atalanta formasıyla 30 maçta 12 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Josip İlicic'i transfer listesinin başına aldı. Atalanta, Josip İlicic'in ayrılması durumunda alternatif olarak Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü belirledi. Haziran ayında sarı - kırmızılı ekiple sözleşmesi bitecek olan Gümüş'ün Atalanta'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.
GENOA'YA TRANSFERİ OLMAMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda Genoa da Sinan Gümüş'e teklif götürmüştü ancak Cesare Prandelli'nin takımının küme düşme riskinin yüksek olması, bu transferi engellemişti. Öte yandan Atalanta, gelecek hafta Sassuolo'yu mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.
(Sporx)
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Medya bu döküntü futbolcuları fazla abartıyor. İnşallah Fenerbahçe başladığı hatalar zincirine düşüp de Yurtiçindeki bu döküntüleri de transfer etmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Spekülasyon Laf Kalabalığı Beyin yıkama felan olmalı bu haber atalantayı tüm sezon izledm bu adam orda 1 gol atamaz. atalantanın yedeği bile olamazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bi gitmedi be kardeşimCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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İtalya diye diye FB ye kakalayacaklar admıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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