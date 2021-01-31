Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçta Atalanta'ya konuk olan Lazio, rakibini 3-1 mağlup etti. Başkent ekibinde maça kulübede başlayan Vedat Muriqi, oyuna girdikten 1 dakika sonra takımının üçüncü golünü kaydederek, Lazio formasıyla üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı.