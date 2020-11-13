Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
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Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu

13.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:43

Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Akıllı tarım projesi' kapsamında Muğla'ya ait yerel 'Karakılçık Buğdayı'nın deneme ekimi yapıldı.

Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Akıllı tarım projesi' kapsamında Muğla'ya ait yerel 'Karakılçık Buğdayı'nın deneme ekimi yapıldı.

MUĞLA - Muğla'nın yerli tohumu 'Karakılçık Buğdayı' için deneme ekimi yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Akıllı Tarım Projesi' kapsamında Yatağan Bahçeyaka Mahallesindeki Büyükşehir Belediyesi'nin kendi arazisine Karakılçık buğdayı deneme ekimi yapıldı.

"Muğla'ya ait yerel Karakılçık buğdayı çeşitlerinin kromozom sayısının kalitesinin ve veriminin tespit edilerek tescillenmesi' projesinin ilk adımı olarak içinde Muğla'nın da bulunduğu 8 farklı ilden gönüllülük esasına göre temin edilen 17 farklı Karakılçık buğday çeşidinin deneme ekimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından toprakla buluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, deneme üretimi sonrası Muğla toprakları içini en uygun Karakılçık buğdayını 40 dönümlük arazide üretip çoğaltılmasının ardından üreticilere ücretsiz dağıtım yapılacağını söyledi. Başkan Gürün, "Karakılçık buğdayı Anadolu'nun kadim buğdaylarından. Çok küçük yerlerde üretimi devam etmekle birlikte artık mümkün olduğu kadar yeni tohumlara döndü çiftçi. Ama yeni tohumlarda kromozom sayısı 42. Dolayısı ile kromozom sayısının yüksek olması nedeniyle sağlık açısından zararlı olduğu bilim insanları tarafından söyleniyor. Karakılçığın özelliği ise 14 kromozomun bulunması ve glüten açısından da fakir olması nedeniyle sağlık açısından ve besin değeri olarak çok daha değerli. Biz Anadolu toprağının kadim tohumlarını tohum bankamızda topluyoruz. Çok çeşitli tohumladı. Karakılçık ile ilgili Muğla dahil 8 ilde 17 tane tohum toplaması yaptık. Fakat bu toplanan Karakılçık buğday tohumlarının ne olduğu ile ilgili bir ekim yapıp, bu ekimden sonra bunların Üniversitemiz ile işbirliği içinde genetik incelemesini yapmak suretiyle bu topraklara en uygun Karakılçığın hangi türler olduğunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra Yatağan Madenler Mahallesinde 40 dönümlük araziye o Karakılçık'tan ekerek üretim yapacağız. Muğla'da daha önce Karakılçık üretimi yapılan alanlarımız var ve bunlar tespit edilmiş durumda. O alanlarda köylümüz ile işbirliği yaparak tohumları bedava vererek karakılçık tohumu üretmesini, bundan elde edilen un ve bu bundan elde edilen ekmek ve diğer mamülleri zenginleştirip çiftçimizin dönüm başına elde ettiği geliri yükselteceğiz. Anadolu'nun kadim tohumu olan Karakılçığın geleceğe taşınmasını sağlayacağız. Dolayısı ile tarıma önemli bir katkı yapmış olacağız" dedi.

Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu
Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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