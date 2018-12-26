Asyaport'a İlk Cosco Gemisi Geldi

Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, "Boğazlarda geçişte yapılan yeni uygulamayla birlikte, tarife değişikliğinin ilk meyvelerini almaya başladık. Bu uygulamadan sonra gelen gemilerle daha fazla yük taşınacak, konteyner sayısı artacak, bu da ülke ekonomisi için çok önemli." dedi.

COSCO Shipping gemisi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport'a geldi.

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayında uygulamaya koyulan standart tarife uygulaması ile gelen gemilerin büyümesiyle Türkiye gemi taşımacılığı ve limancılık anlamında önemli bir noktaya gelmeye başladı.

MSC ile COSCO Shipping'in Hindistan servisinde yaptığı anlaşma sonrası bu hatta hizmet veren 336,7 m uzunluktaki XIN SHANGHAI gemisi Asyaport'a yanaşan ilk COSCO Shipping gemisi oldu. 300 metre ve üzeri gemiler için boğazlardan geçiş tarifelerinde yapılan değişiklik kısa sürede etkisini gösterirken, 300 metre ve üzeri uzunluktaki gemiler, Türkiye'ye daha fazla döviz geliri ve katma değer sağlayacak.

Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin ardından 300 metre üstü gemilerin gelmesinin ekonomiye de katkısı olacağını belirterek, "COSCO Shipping gemisi limanımıza yanaştı. Limanımıza gelen 300 metre üstü bir gemi. Boğazlarda geçişte yapılan yeni uygulamayla birlikte, tarife değişikliğinin ilk meyvelerini almaya başladık. Bu uygulamadan sonra gelen gemilerle daha fazla yük taşınacak, konteyner sayısı artacak, bu da ülke ekonomisi için çok önemli." dedi.

Yeni uygulama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayında yapılan duyuruda Marmara Denizi'ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları durumunda münhasıran Çanakkale Boğaz geçişlerinde olmak üzere 300 metre üzeri gemilere 300 metre altındaki gemilerde olduğu gibi standart tarifenin uygulanacağı bildirildi ve Türkiye'ye 300 metre üzeri gemilerin gelmesi kolaylaştı.

Yeni tarife ile ile 2017 Mayıs ayında MSC'nin Türkiye-Hindistan arasında hizmete koyduğu Hindistan (IMED) servisi Türkiye uğraklarına yeni anlaşmalar ve 300 metre üzeri gemiler dahil edildi. Bu uygulamadan önce Asyaport'a 300 metre altı uzunluktaki 5000-6000 TEU taşıma kapasiteli gemilerle servis yapan Hindistan (IMED) hattına bu uygulamadan sonra taşıma kapasiteleri 9.000-10.000 TEU olan 300 metre üzeri uzunluktaki gemiler eklendi.

Kaynak: AA