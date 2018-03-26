Aşut: "Küresel Güç Olmak İstiyorsak, Dijital Dönüşümü Gerçekleştirmek Zorundayız"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, teknolojide küresel anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çekerek, "Küresel bir güç olmak istiyorsak, rekabet gücümüzü arttırmak ve kalkınmak istiyorsak, her sektör ve alanda dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Aşut, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonominin yeni bir evreden geçtiğini, 2008 krizinden sonra küresel anlamda ilk kez ekonomik bir iyileşmenin gözlemlendiğini ve bu iyileşmenin ilk kez süreklilik kazandığını söyledi.

"Dijital dönüşüm bir moda değil, zorunluluk"

Dünyadaki diğer bir değişimin ise teknolojide yaşandığına dikkat çeken Aşut, teknolojideki bu değişim ve dönüşüme 'Endüstri 4.0' denildiğini hatırlatarak, "Küresel bir güç olmak istiyorsak, rekabet gücümüzü arttırmak ve kalkınmak istiyorsak, her sektör ve alanda dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir moda değil, bir zorunluluk. Özellikle üretimde, var olan tesislerin dijital dönüşümünü, insan kaynağı eğitimi ile birlikte tamamlamak, yeni tesislerde ise daha kuruluş aşamasında bu vizyona göre yatırım yapmak zorundayız. Bu noktada Sanayi Bakanlığımızın 'Model Fabrika Projesi' bir rol model ve eğitim alanı olacaktır. Ancak sadece üretim aşamasında dijitalleşme yetmez, yüksek katma değer oluşturmak için üretim öncesi ve üretim sonrası dijitalleşme bütüncül görülmelidir. Geleneksel üretim, geleneksel ihracat, geleneksel pazarlama değişiyor. Üretimin yanında, iş yapma şekli değişiyor. 2020'den sonra küresel ekonomide bir canlanma bekleniyor. Buna bugünden hazır olmak zorundayız. Bu pastadan ne kadar pay alacağımız bu çabaya bağlıdır" diye konuştu.

"Ticaret savaşları başlıyor"

2008'den 2018'e kadar küresel anlamda bir büyümenin gerçekleştiğini, ancak bu büyümenin ticaretsiz bir büyüme olduğunu söyleyen Aşut, 2020'den sonra ise ticaretle büyümenin olacağını kaydetti. "Ticaret savaşları geliyor ve ekonomi cephemiz sağlam olmak zorunda" diyen Aşut, bunun en büyük habercisinin, ABD'nin korumacı politikaları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti; "Bu anlamda, Mersin özelinde baktığımızda, bir buçuk milyon dolar ihracatımız artmasına rağmen gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. İhracatı ithalatından fazla bir kent olarak, yani cari açığı olmayan, ülkeye net katma değer sağlayan bir kent olarak elbette oluşturduğumuz değerden mutluyuz. Ancak, sanayide marka kentlerin çoğunun ithalatının ihracatından fazla olması kabul edilemez ve acilen masaya yatırılması gereken bir konudur. Ama biz biliyoruz ki, küçük dokunuşlarla Mersin bunu en az 4-5 milyar dolara çıkarabilecek bir kent. Peki, nedir bu dokunuşlar? Elbette birinci etken fiziki alt yapı eksikleri. Yeni OSB alanlarının oluşturulması, havalimanının bitmesi, planlanan konteyner limanı ve lojistik merkezi projesinin hayata geçmesi, üretim ve ihracat artışını kolayca oluşturabilecek etmenlerdir."

"Mersin hak ettiği yatırımları alacak gibi"

Bu anlamda gerek Kalkınma Bakanlığı, gerekse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önemli çalışmaları olduğunu dile getiren Aşut, "Bu çalışmaların merkezinde iş dünyasının desteği ve iş birliği var. Bu anlamda tüm strateji, yatırım alanı üretmekle başlıyor ve çok doğru bir adımdır. Yeni OSB'ler, yeni mega üretim bölgeleri ve sanayide dijital dönüşüm. Bunların sonucu, rekabette güç kazanmak ve katma değer oluşturmaktır. Mersin özelinde bu stratejinin ne olacağına baktığımızda, bakanlarımızla yaptığımız sayısız toplantının sonunda 6 yeni OSB Mersin ve ilçelerine geliyor. Bir mega sanayi bölgesi planlanıyor ve dijitalleşme anlamında 'model fabrikalar'dan biri Mersin'de kuruluyor. Bir Tasarım ve Dijital Dönüşüm Merkezi kuruluyor. Tüm bunlar yeni yatırımların önünü açacak eko-sistemin kurulması anlamına gelir. Aslında tüm bunlar son 5 yıldır planladığımız ve gündeme getirdiğimiz yüksek teknolojili bir üretim merkezi olmamızı, yani otonom bir ekonomiye doğru gittiğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Mühendisler değil matematikçiler fabrikalarda olacak"

Günümüzde gelişen teknolojinin iş yapma şeklini de değiştirdiğini belirten Aşut, "Bu anlamda MTSO olarak Mersin özelinde dijitalleşmenin yol haritasını çıkarmaya başladık. Bu konuda birçok sektör buluşması yapacağız. Amacımız, kısa sürede Mersin Dijital Dönüşüm Strateji Belgesini ortaya koymak ve bu işe planlı şekilde başlamak olacaktır. Emek gücü bitiyor, bilgi ve ileri teknoloji geliyor. İnsan gücü tamamen yok olmayacak, yeni işçi tanımı geliyor. 2020 yılında 50 milyon nesnenin bir birine bağlanacağı söyleniyor. Olağanüstü bir data oluşacak. Nesnelerin interneti her sektöre girecek ve büyük bir pazar olacak. Almanya 2025 Dijital Stratejisi'ni hazırladı. Önce alt yapıyı, yani fiber optik alt yapıyı yenileyecekler. İnovasyon ve yeni iş modellerine destek verecekler. 'İş Yeri 2030' adında dijital eğitim modülü kurarak, nasıl bir iş yeri olmalı sorusuna cevap bulacaklar. Amaç, üretimde izlenebilirlik ve sıfır hata. İşte otonom üretim ve otonom ekonomi dediğimiz şey budur. Elbette yapay zeka işin merkezi olacak. Artık fabrikaların mühendisten çok matematikçiye, fizikçiye ihtiyacı olacak" şeklinde konuştu.

"Önce insan"

Satın almakla 'Endüstri 4.0'ın gelmeyeceğini, danışmanlıklarla bu dönüşümü sağlamak gerektiğini vurgulayan Aşut, sözlerini şöyle tamamladı; "MTSO Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projemizin amacı da budur. Hatta bunu bir adım öteye taşıdık ve bir 'Teknoloji Kampusu' ile daha bütüncül bir hale getirmek istiyoruz. Önce değişim ve organizasyon, sonra insan eğitimi ve sonra dijitalleşme. Mavi yakalı yok olmayacak, kontrol panelinin arkasında metal yakalıya dönüşecek. İnsanın zekasına her zaman ihtiyaç olacak ama ucuz iş gücü, vasıfsız insana ihtiyaç kalmayacak. Eğer eğitim sistemimiz buna göre revize olabilirse zaten insanımızın iş sorunu kalmayacak. MTSO olarak bu vizyonla çalışıyoruz ve ülkemizin bu alanda da öncü kenti olacağımıza inanıyoruz." - MERSİN