Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca çalışanın gözü yarınki toplantıda

01.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:46

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

HAK-İŞ VE DİSK DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur." görüşlerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Kaynak: AA