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İhracat, Ekonomi

ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak

ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesiyle uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemlerinin satışı için sözleşme imzaladı. Böylece ASELSAN'ın ürettiği i uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

10.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ismi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik, uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

ÜLKE SAYISI 20'YE ULAŞTI

ASELSAN'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan NATO üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

3 BİNDEN FAZLA TESLİMAT YAPILDI

Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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