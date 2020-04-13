AS Monaco, Lyon Karşısında Geri Gelerek Kazanıyor 2018 sezonunda oynana Ligue 1 mücadelesinde Monaco Mariano ve Bertrand Traore'nin gollerine engel olamıyor ve santradan 27 dakika sonra 2-0 geriye düşüyor. Keita Balde ve Radamel Falcao'nun golleriyle skoru eşitleyen Monaco, 88. dakikada Rony Lopes'in attığı golle öne geçiyor ve Lyon karşısında maçı 3-2 kazanarak harika bir geri dönüşe imza atıyor.

2018 sezonunda oynana Ligue 1 mücadelesinde Monaco Mariano ve Bertrand Traore'nin gollerine engel olamıyor ve santradan 27 dakika sonra 2-0 geriye düşüyor. Keita Balde ve Radamel Falcao'nun golleriyle skoru eşitleyen Monaco, 88. dakikada Rony Lopes'in attığı golle öne geçiyor ve Lyon karşısında maçı 3-2 kazanarak harika bir geri dönüşe imza atıyor. Kaynak: Dugout