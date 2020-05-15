Arsene Wenger'in Emirates'teki Son Maçı
Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, 2018 yılında 22 sene sonra takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenal'in stadı Emirates Stadyumu'nda son maçına Burnley karşısında çıktı. Arsenal oyuncuları, efsane teknik direktörlerinin taraftarlarına 5-0'lık harika bir galibiyetle veda etmesini sağladı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, 2018 yılında 22 sene sonra takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenal'in stadı Emirates Stadyumu'nda son maçına Burnley karşısında çıktı. Arsenal oyuncuları, efsane teknik direktörlerinin taraftarlarına 5-0'lık harika bir galibiyetle veda etmesini sağladı.
Kaynak: Dugout