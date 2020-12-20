Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak
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Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak

20.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:12

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi.

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi.

Daily Mail gazetesi, 16.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor 'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil'le yollarını ayırmak istiyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EL DEĞİŞTİRDİ

Mali sorunlar nedeniyle devre arasında yıldız oyuncularını satışa çıkaracağı iddia edilen Lille, el değiştirdi. Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille'in sahibi Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez, Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e devir konusunda anlaştı. Satışın gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Kulübün başkanlığına, daha önce PSG sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını yapan Olivier Letang getirildi.

(Fanatik)

Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak
Haber Yorumları (2)
CANMEN: Kim nee derrse desin. . . Taftarsiz olunca, Sistem aninde cöküyormus. . . Bizleri Pazarliklarina ve Astromik kazanclarina bir defa dahil ettilermi. . . Aksine. . . Güc Taraftar ve Seyircidedir. . . ne Ceolar, Nee Yayin Kurumlari, Nee Menejerler Bizi Dislayamazlar. . . Bu bizim Tümümüzün Sevda ve Tutkusudur. . . Onlarin Para Dünyasi cöker ve cökertiriz. . . Ama bizim Arma ve Futbolumuz Aslaaa. . . !!!
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CANMEN: Umarim bu Doyumsuz Sistem tüm Dünyada cöker. . . ve azicik Insancal ve Gercekci bir Ortam dogar. . . !!!
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