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Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!

İngiltere Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takımmızın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.

13.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:08
Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ve yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih Demiral'ı izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.

MİLAN DA DEVREDE

Söz konusu kulüplerin yanı sıra Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.

Kaynak: İHA

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