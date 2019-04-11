Napoli'yi 2-0 ile Geçen Arsenal, Tura Göz Kırptı

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, Emirates Stadyumunda Napoli'yi konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan İngiliz ekibi, 14. dakikada Ramsey ile 1-0 öne geçti. 25. dakikada Lucas Torreira ile farkı 2'ye çıkaran Arsenal, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

MESUT 67 DAKİKA SAHADA KALDI

İkinci yarıda da tempo düşmezken, iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca maç Arsenal'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Arsenalli Mesut Özil, 67. dakika sahada kaldı ve galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin rövanşı 18 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: İHA