Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:43
Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Arsenal - Southampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Southampton maçıdır. Peki Arsenal - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Southampton maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Southampton maçını S Sport Plus ve Azerspace 46E kanallarından izleyebilirsiniz.

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

İlgili Haberler

Leicester City - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Defne Samyeli Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Pierre Webo Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:04:10. #1.15#
title