Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Arsenal - Southampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Southampton maçıdır. Peki Arsenal - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Southampton maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Southampton maçını S Sport Plus ve Azerspace 46E kanallarından izleyebilirsiniz.

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.