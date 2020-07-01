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Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti

İngitere Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, ligde kalma mücadelesi veren son sıradaki Norwich City'yi evinde 4-0 yendi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
01.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:41

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri, 33 ve 67. dakikalarda Pierre Aubameyang, 37. dakikada Granit Xhaka ve 81. dakikada Cedric Soares kaydetti.

Arsenal, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, son sıradaki konuk ekip 21 puanda kaldı.

EVERTON, ÇAĞLAR'I ÜZDÜ

Günün bir diğer karşılaşmasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu.

Everton, karşılaşmanın ilk 16 dakikasında Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un penaltı golleriyle galibiyete uzanırken, Leicester City'nin tek golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Leicester City, 55 puanda kaldı. Everton ise puanını 44'e yükseltti.

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