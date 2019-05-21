Arsenal'in Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü'deki Finale Götürülmüyor
Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle Bakü'de 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs'ta Bakü'de Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'den Mkhitaryan açıklaması geldi. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi.
"TAKIMIN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ"
Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtildi. Arsenal, UEFA'ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiğini duyurarak, "Mkhitaryan, finale giden yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.
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defolsun gitsin o zaman.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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CEHENNEMİN DİBİNE GİTSİN. AZERBAYCAN CAN GÜVENLİĞİ BİZE AİT GİRİŞ YAPABİLİR DEDİ AİLESİNİN BAŞLATTIĞI VE BOZGUNCU ÜLKELERİN BÜYÜTTÜĞÜ BİR OLAY ASLINDA BİZİMDE BURDA YAHUDİ PARDON KÖPEK BARINDIRMAMAMIZ GEREKİYORCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Futbolu da siyasete koydular ya pes artik!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cehenneme getsinCevap Yaz 24 8 Yayından KaldırHAKAN: Bazı ermeniler bu yoruma fena sinirlenmiş :-D12 3 Yayından Kaldır