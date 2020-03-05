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Arsenal, Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı

İngiliz basını, Arsenal'in, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için 26 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

05.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:31
Arsenal, Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı

forması giyen ve A Milli Takım'ı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmazken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Haberde; Arsenal yönetiminin Orkun'un EURO 2020'ye damga vuracağı ve bu sebeple transferin en kısa sürede bitrilmesine karar verdiği vurgulandı. Bilindiği üzere Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis bedeli talep edince transfer suya düşmüştü.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Arsenal, genç yıldız Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı
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