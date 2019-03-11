Arsenalli Iwobi ve Guendouzi, Taraftarlar Sahayı Daha Rahat Görsün Diye Şekilden Şekile Girdi

İngiltere Premier Ligin 30. haftasında Arsenal, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Aubemeyang kaydetti.

İKİ OYUNCU DA YERE YATTI

Ancak penaltı pozisyonunda ilginç bir olay yaşandı. Arsenal forması giyen Alex Iwobi ve Matteo Guendouzi saha kenarında ısınırken Arsenalli taraftarların görüş açısını kapattı. Ceza sahasını göremeyen taraftarlar bunun üzerine 2 oyuncuya yere yatın talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Alex Iwobi ve Matteo Guendouzi de yere yatıp taraftarlara görüş açısı sağladı. Bu hareket sosyal medyada çok konuşuldu.