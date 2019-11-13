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Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

Arsenal, bu sezon Premier Lig'de Leicester City formasıyla müthiş bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü.

13.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:07
Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan , milli yıldızımızı listesine aldı. Ligde 12 hafta sonunda büyük hayal kırıklığı yaratarak zirvenin uzağında kalan kulübünün devre arası Çağlar için resmi teklif yapması bekleniyor.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR

23 yaşındaki milli futbolcumuz geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Freiburg'tan 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Leicester City'de gösterdiği performansla büyük alkış alıyor.

Bu sezon ligde tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan Çağlar, bu maçların tamamında sahada kaldı. Yıldız futbolcu Sheffield maçında bir asist yaparken, Cyrstal Palace maçında bir de gole imza attı.


Haber Videosu: Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
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