Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan E.H.'nin tutukluluğu hali ev hapsine çevrildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan E.H.'nin tutukluluğu hali ev hapsine çevrildi.

Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan Arnavutluk vatandaşı E.H. bugün mahkemeye çıkarıldı. E.H. mahkemede yaptığı savunmasında firari Özer'i tanımadığını ve onunla hiç karşılaşmadığını iddia etti. Mahkeme, E.H.'nin yargılanma sürecinde ev hapsinde kalmasına hükmetti.

Kırmızı bültenle aranan Özer'e yardım ve yataklık etmekle suçlanan E.H.'nin, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka'nın yeğeni olması Arnavutluk medyasında geniş yer buldu.

Ne olmuştu?

22 Eylül'de Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savunmuştu. Ancak polisin elinde, E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair birçok delil bulunduğu öğrenilmişti. - TİRAN

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sezai Temelli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özpirinçci Bülent Ersoy
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Zafer Kurugöl Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arnavutluk'ta Thodex soruşturmasında tutuklanan isme ev hapsi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:01:22. #1.11#