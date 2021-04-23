Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçması ekonomi gündemini oldukça meşgul etti. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmasının ardından Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Global'in haberine göre; Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi.

31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konulduğunu açıkladı.

ŞU ANA KADAR 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 65 kişi gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Haber Yorumları (1)
MÜDÜR : deren palu irtipata geçer şimdi güzel kızdır.ytd.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 23:58:14. #1.14#

title