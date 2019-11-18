Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi

18.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:05

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyünde, armut ağacı yaklaşık 2 ay ara ile ikinci kez meyve verdi. Ağustos ayında meyve hasadını tamamlayan Halil Sevinç (60), tarlasındaki deveci armudunun yeniden salkım salkım meyve verdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Sevinç, "Ben 60 yaşındayım daha önce hiç 2 ay ara ile meyve veren armut ağacı görmedim. Bu ağaçtaki armutları topladım. Sıcak havaların da etkisiyle çiçek açıp yeniden meyve verdi. Yılda bir kere meyve verir fakat bu yıl iki defa meyve verdi" dedi.

"VALLAHİ ŞEKER"

Olmuş armutları ağaçtan toplayarak tadına bakan Sevinç, "Vallahi şeker şeker" diyerek armut yedi.

Kaynak: İHA