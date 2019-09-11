Arkeoloji ve sanat tarihi öğrencileri müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında, arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrenciler müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edecek. Uygulamanın önümüzdeki yıl hayata geçmesi bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerin müze ve ören yerlerini ziyaretleri ücretsiz hale getirilecek.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL HAYATA GEÇECEK
Uygulamanın önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanıyor. Ayrıca protokol kapsamında belirlenecek pilot üniversitelerde "şehir ve medeniyet" dersleri verilecek.