Arjantinli Futbolcu Sala'yı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Arjantinli futbolcu Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, 21 Ocak Pazartesi akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirilerek perşembe günü arama çalışmaları durdurulmuştu. Bu karara Sala'nın ailesinden ve futbol dünyasından büyük tepki gelirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

L'Equipe'in okuyucuların aktardığı bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları için yapılan yardım kampanyası sayesinde Sala'nın ailesi arama çalışmalarını yeniden başlattı. Arama çalışmalarının iki gemiyle yapılacağı ifade edildi.