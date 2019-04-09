Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi!

Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye araba çarptı.

Mallorca'nın eski futbolcusu Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye sabah saatlerinde Agora Portlas okulunun önünde araba çarptı.

Bisikleti sürerken arabanın çarpmasıyla trafik kazası geçiren 40 yaşındaki teknik direktörün ilk müdahalede öncesi durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Ancak daha sonra Scaloni'nin durumunun ciddi olmadığı kısa sürede taburcu olacağı bildirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • ADANASPOR LU EMİN:
    Kesin Türkiye de kaza yapmıştır,hakkıyla çalışmayan o kadar insan varki Türkiye de trafikteki eğitimsiz ler de DAHİLCAHİL.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ADANASPOR LU EMİN:
    Kesin Türkiye de kaza yapmıştır,hakkıyla çalışmayan o kadar insan varki Türkiye de trafikteki eğitimsiz ler de DAHİLCAHİL.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • G,M,K...:
    Tarafli yayincilik gazetecilik degildir! Kisi ayrimciligi yapiyorsunuz ....7 /24 ayni kisilerin basin aciklamasini yayinliyorsunuz ,fakat böylece bizim haber Alma hakkimizi engelleyorsunuz ve böylece sizden tiksiniyoruz ...devam Edin böyle.....kolay gelsin
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.