Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi!

Mallorca'nın eski futbolcusu Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye sabah saatlerinde Agora Portlas okulunun önünde araba çarptı.

Bisikleti sürerken arabanın çarpmasıyla trafik kazası geçiren 40 yaşındaki teknik direktörün ilk müdahalede öncesi durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Ancak daha sonra Scaloni'nin durumunun ciddi olmadığı kısa sürede taburcu olacağı bildirildi.