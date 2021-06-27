Arıcılara kovan hibesi yapıldı, çiftçilere sertifikaları verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle "Köyde Hayat Var" etkinliği kapsamında Serikli arı üreticileriyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle "Köyde Hayat Var" etkinliği kapsamında Serikli arı üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilere kovan desteği verilirken, saha denetimi ve sertifika töreni yapıldı. Gün boyu süren etkinlikler, mahalli sanatçı dinletisi ve "Düğün Hatırası" isimli tiyatronun sahnelenmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köyde Hayat Var" projesi Serik ilçesinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Serik'te arıcılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere kovan desteğinde bulundu. Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan ve kovan desteğinden faydalanan üreticiler durumdan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkürlerini ilettiler.

Birlik Başkanı Yücel Turan, "Tarımsal hizmet ve tarımsal kalkınma noktasında Başkanımız daima yanımızda. Arı üreticilerimize arı otu (faselya) tohumu ile başlayan destek süreci şimdi kovan desteği ile devam etmekte. Biz üreticiler için bu durum çok sevindirici. Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Arıcılara yeni kovanlar

Arıcılara yönelik kovan hibesini Serik'ten başlattıklarını ve arıcılık faaliyetinin yoğun olduğu ilçelerde hibelerin devam edeceğini söyleyen Tarımsal Arge Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, "Serikli arı üreticilerimize daha önce sağlamış olduğumuz arı otu tohumu çok faydalı oldu. Şimdide yeni arı kovanları hibe ederek arıcıları desteklemek istedik. Öte yandan üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde onlara modern kovanlar kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Böylelikle arıcılığı doğru şekilde yapmaları için araç gereç sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Çitçilere sertifikaları verildi

Köyde Hayat Var Projesi Serik'te sertifika dağıtım töreniyle devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik'te düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifika verildi. Serikli çiftçiler sertifikalarını Başkan Danışmanı Mehmet Balık ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel'in elinden aldılar.

AŞT kırdı geçirdi

Günün sonunda Antalya Şehir Tiyatroları "Düğün Hatırası" isimli köy seyirlik oyununu Gebiz Mahallesi'nde sahneledi. Aylin Arslan ve İkbal Acun'un yazdığı oyun Gebiz Mahallesi Meydanı'nı dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu. Yerel sanatçıların yer aldığı konserde ise Gebizliler eğlenceli vakit geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı