Arguvan'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
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Arguvan'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Arguvan'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede 500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Arguvan'ın merkez ve kırsalındaki mahallerde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye birer ton olmak üzere toplam 500 ton kömür dağıtımı yapılmaya başlandı. Kömür dağıtımıyla ilgili Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şengül Üşen bilgi verdi. Üşen, kömür dağıtımlarının devam ettiğini belirterek, "Kömürlerin dağıtım aşamasında kontrolünü ilçe Kaymakamız Gökhan Dolaş talimatıyla takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Arguvan'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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