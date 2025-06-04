Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle teslimat planlarını netleştirmek isteyenler, özellikle PTT Kargo, Trendyol Express, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi firmaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı? 5 Haziran Kurban Bayramı arefesi PTT Kargo, Trendyol Ekspress, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar…

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? (5 HAZİRAN)

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle öğleden sonra resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar arefe günü yalnızca sabah saatlerinde hizmet verecek. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri durdurulacak. Ayrıca bayram süresince tüm kargo şirketleri faaliyetlerine ara verecek ve hizmet sunmayacak.

Arefe günü kargolar açık mı

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Resmi tatil kapsamında, öğleden sonra Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak.

Bayram süresince de tüm kargo firmaları kapalı olacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca, kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleştirilmeyecek. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri, bayram bitene kadar hizmete ara verecek.

Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, kargo şirketleri yeniden normal mesai saatlerine dönerek hizmet vermeye başlayacak. Kargo işlemleri için vatandaşların bu tarihlere dikkat etmeleri öneriliyor.