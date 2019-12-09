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Arda Turan'dan sonra bir yıldız daha G.Saray'a dönmek istiyor

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanıyor. Arda Turan'ın ardından Emre Çolak da Galatasaray'a geri dönmek için menajeri aracılığıyla haber yolladı.

09.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:11
Arda Turan'dan sonra bir yıldız daha G.Saray'a dönmek istiyor

Fatih Terim'le buzları eriten 'ın eski kaptanı 'la birlikte 'ın yeniden İstanbul'a dönme ihtimali belirdi.

Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan ile birlikte Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri kariyerini sonlandıran Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile Galatasaray'a dönmek istediğini bildirdiği ifade edildi.

Bonservisi elinde olan Emre Çolak'la birlikte Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimali var. Menajer Ahmet Bulut'un ligin ilk yarısının yaklaştığı bu günlerde sarı kırmızılı yönetimle temasa geçecek. İki isimle ilgili son kararı ise Fatih Terim verecek.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Arda Turan'dan sonra bir yıldız daha G.Saray'a dönmek istiyor
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