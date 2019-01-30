Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı

3 ay önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, müşteki-şüpheli olarak yargılanacakları dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada gelirlerini açıklayan Arda Turan, aylık kazancının 300 bin euro, Berkay Şahin ise bin TL olduğunu söyledi.

ARDA AYLIK 300 BİN EURO BERKAY BİN TL KAZANIYOR

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURDU

Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Arda Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü. Arda Turan ve Berkay Şahin'in çok sayıda arkadaşı, yer olmaması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Söz konusu iddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekanda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ve Turan'ın bu sırada Şahin'e yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

ARDA VE BERKAY ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Özlem Şahin'in bu durumu eşi Berkay Şahin'e anlattığı, bu kişinin, Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği anlatılan iddianamede, "Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşandığı, çevredeki kişilerce Şahin'in Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydediliyor.

RUHSATSIZ TABANCAYLA HASTANEYE GELDİ

Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü ve saat 06.20 sıralarında Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye, yanında 6-7 kişiyle gittiği belirtilen iddianamede, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Şahin ile hastanenin içindeki bir odaya geçtikleri, Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği, silahı Şahin'e uzatarak, "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Şahin'in elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı belirtiliyor.

İddianamede, ikili arasında yaşanan diyaloğun ardından Turan'ın silahı alarak yere doğru bir el ateş ettiği anlatılırken, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği ifade ediliyor.

Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "silahla tehdit" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatılan iddianamede, bu suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.